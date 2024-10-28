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إيران تتعهد باستخدام كل الأدوات المتاحة للرد على هجوم إسرائيل

11:24 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

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(وكالات)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طبيعة الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران مرتبط بشكل العدوان الذي تعرضت له إيران.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الدبلوماسية وميدان الحرب يكملان بعضهما البعض بالنسبة لإيران.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على هجوم إسرائيل.

وشنت إسرائيل هجومًا على إيران السبت الماضي، استهدفت فيه عدد من القواعد في طهران، بينما تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية لعدد كبير من الصواريخ بحسب ما أفادت طهران.

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