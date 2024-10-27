جيش الاحتلال: إصابة 88 عسكريًا إسرائيليًا في لبنان خلال 48 ساعة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 88 عسكريا إسرائيليا في معارك لبنان خلال الـ48 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القناة 12 العبرية، مقتل 22 جنديا وضابطا في جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إصابة 27 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك الجبهة الشمالية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، مساء السبت، إصابة 61 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن حصيلة الإصابات في صفوف قواته بلغت 5150 عسكريا منذ بداية الحرب جروح 764 منهم خطرة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان جروح 42 منهم خطرة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 1152 عسكريا أصيبوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية منذ بداية الحرب.

وأفادت مصادر إسرائيلية بمقتل 3 جنود على الأقل وإصابة 11 في معارك جنوبي لبنان.