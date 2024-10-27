أوكرانيا تعلن إسقاط 41 طائرة مسيرة روسية

كييف - (د ب أ)

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان اليوم الأحد، عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت 41 من أصل 80 طائرة مسيرة روسية استخدمت في الهجوم على أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وقال البيان إنه "في ليلة 27 أكتوبر، شن العدو هجمات باستخدام 80 طائرة مسيرة هجومية، من بينها طائرات من طراز شاهد وطائرات مسيرة من طرازات مجهولة الهوية، تم إطلاقها من مناطق أوريل وكورسك وبريمورسكو أختارسك في روسيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان أنه "تم تأكيد إسقاط 41 طائرة مسيرة معادية في مناطق أوديسا وميكوليف وخيرسون وكييف وسومي وكيروفوهراد وتشيركاسي وزيتومير وخميلنيتسكي وتشيرنيهيف. وتم اعتراض معظم الطائرات المسيرة في منطقتي أوديسا وكييف."

وقال البيان إنه بالإضافة إلى ذلك، فقدت 32 طائرة مسيرة روسية خلال تعقبها، فيما توجهت طائرة مسيرة واحدة نحو بيلاروس.