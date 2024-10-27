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بلغت 4.9 درجة.. سلسلة زلازل تضرب جنوب تايوان

01:45 م الأحد 27 أكتوبر 2024

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تايبيه (د ب أ)

ضربت سلسلة من الزلازل التي بلغت قوتها 4.9 درجة أو أكثر، مقاطعة تشيايي في جنوب تايوان بعد ظهر اليوم الأحد، بحسب ما ذكرته الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للأرصاد الجوية أن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 4.9 درجة، كان يقع في بلدة زونجبو على بعد 21.3 كيلومترا شرق مبنى بلدية تشيايي، على عمق 5 كيلومترات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه).

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، أن الزلزال وقع بعد زلزال آخر بلغت قوته 4.5 درجة، ضرب المقاطعة ويقع مركزه على بعد 19.3 كيلومترا شرق جنوب شرق مبنى بلدية تشيايي، وعلى عمق 5.8 كيلومتر.

ولم ترد تقارير فورية بشأن حدوث أضرار أو وقوع إصابات عقب الزلازل.

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