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بالصور والفيديو.. جيش الاحتلال ينشر مشاهد لتجهيزات الهجوم على إيران

06:28 م السبت 26 أكتوبر 2024

أرشيفية

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وكالات
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مشاهد لعمليات التجهيز للهجوم الانتقامي الذي شنته مقاتلاته على إيران في وقت باكر من اليوم.
وفي منشورين منفصلين على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات المحددة والموجهة بدقة ضد الأهداف العسكرية في إيران".

وأضاف أدرعي في تغريدة أخرى: " شارك في الضربة الموجهة بدقة التي استهدفت أهدافًا عسكرية إيرانية الليلة الماضية خيرة أبنائنا وبناتنا في سلاح الجو وجيش الاحتلال الإسرائيلي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات انتقامية، في وقت باكر من اليوم السبت، على العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها، بمشاركة 100 مقاتلة ومسيّرة.

إيران وإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي قصف طهران
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