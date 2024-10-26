بالصور والفيديو.. جيش الاحتلال ينشر مشاهد لتجهيزات الهجوم على إيران

وكالات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مشاهد لعمليات التجهيز للهجوم الانتقامي الذي شنته مقاتلاته على إيران في وقت باكر من اليوم.

وفي منشورين منفصلين على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات المحددة والموجهة بدقة ضد الأهداف العسكرية في إيران".





هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات المحددة والموجهة بدقة ضد الأهداف العسكرية في إيران pic.twitter.com/B07Xgdwy4H — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 26, 2024

وأضاف أدرعي في تغريدة أخرى: " شارك في الضربة الموجهة بدقة التي استهدفت أهدافًا عسكرية إيرانية الليلة الماضية خيرة أبنائنا وبناتنا في سلاح الجو وجيش الاحتلال الإسرائيلي".

شارك في الضربة الموجهة بدقة التي استهدفت أهدافًا عسكرية إيرانية الليلة الماضية خيرة أبنائنا وبناتنا في سلاح الجو وجيش الدفاع pic.twitter.com/6lDKpKKUZF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 26, 2024

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات انتقامية، في وقت باكر من اليوم السبت، على العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها، بمشاركة 100 مقاتلة ومسيّرة.