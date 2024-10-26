باكستان تحمل إسرائيل مسؤولية توسيع الصراع في المنطقة

إسلام آباد- (د ب أ)

أدانت باكستان بشدة اليوم السبت الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إن هذه الهجمات العسكرية ضد سيادة وسلامة أراضي إيران تشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بحسب قناة جيو نيوز الإخبارية الباكستانية.

وأضاف المتحدث، "هذه الضربات تقوض الطريق إلى السلام والاستقرار الإقليميين وتشكل أيضا تصعيدا خطيرا في منطقة مضطربة بالفعل".

وتابع المتحدث، "إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الدورة الحالية من التصعيد وتوسيع الصراع".

كانت إسرائيل قد شنت فجر اليوم السبت هجمات على أهداف عسكرية ايرانية وهددت طهران بالرد.