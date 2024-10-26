الخارجية اللبنانية: الهجوم الإسرائيلي على إيران تهديد خطير للأمن والسلم الإقليمي

بيروت- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الهجوم الجوي الذي شنته اسرائيل فجر اليوم السبت، على مواقع متعددة داخل إيران.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: إن "هذه الهجمات تشكل انتهاكاً لسيادة إيران وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأضافت أن "لبنان يدعو مجدداً المؤسسات الدولية المعنية، لا سيما مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياتها في وضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي في كافة أنحاء المنطقة، بما في ذلك العدوان المتمادي على لبنان".