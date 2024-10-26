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الأردن يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

01:42 م السبت 26 أكتوبر 2024

الأردن

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عمان- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على إيران، واعتبرته "خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادتها وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، رفض المملكة المطلق للتصعيد الخطير في المنطقة وانتهاكات القانون الدولي، محذراً من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي.

وطالب المجتمع الدولي بـ "ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان خطوة أولى نحو خفض التصعيد، ووقف الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من التبعات الكارثية لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية".


الأردن الهجوم الإسرائيلي عمان
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