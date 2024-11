بايدن: قتل الأبرياء في غزة يجب أن يتوقف

القاهرة- مصراوي

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حدث اعتذار رسمي عن دور الحكومة الفيدرالية في المدارس الداخلية الأمريكية الأصلية، اليوم الجمعة، بأن قتل الناس في غزة "يجب أن يتوقف".

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن قاطع اثنان من المحتجين المؤيدين لفلسطين خطاب الرئيس الأمريكي، وقال بايدن في أثناء مرافقة أحد المحتجين إلى خارج المكان: "هناك الكثير من الأبرياء الذين يُقتلون ويجب أن يتوقف ذلك".

ورفع أحد المحتجين علم فلسطين وسُمع صوته وهو يصرخ: "ماذا عن الناس في غزة، ماذا عن الناس في فلسطين؟".

وفي المقابل سُمع صوت بعض الحاضرين في الحدث وهم يهتفون: "اخرجوا من هنا".

“Free Palestine” protestors during President Biden’s speech calling for violence in Gaza to stop. As they were being taken away, President Biden stopped and allowed one of them to speak and agreed violence in the area needs to end.



⁦@KTAR923⁩ pic.twitter.com/UZXZ7wna1d