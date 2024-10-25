ميقاتي: استهداف الصحفيين جريمة الحرب

وكالات

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: "مصممون على وقف إطلاق النار وردع العدوان الإسرائيلي".

وأكد ميقاتي التزام لبنان بالقرار رقم ( 1701 ) الخاص بحفظ السلام، دون تعديل.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على الصحفيين في حاصبيا جنوب لبنان فصل من فصول جرائم الحرب الإسرائيلية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن "العدوان المتعمد على الصحفيين هدفه ترهيب الإعلام للتعمية على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وتدمير".

واستشهد 3 صحفيين لبنانيين في غارة إسرائيلية على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا بجنوب لبنان، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام حكومية لبنانية صباح اليوم الجمعة.

وقالت قناة الميادين، إن اثنين من فريقها كانا من بين الصحفيين الذين استشهدوا في وقت مبكر من اليوم الجمعة. وقالت قناة المنارة التابعة لحزب الله اللبناني إن المصور وسام قاسم استشهد في الغارة على مقر الصحفيين في حاصبيا، التي كانت في منأى حتى الآن من القتال على طول الحدود.

وذكرت قناة الميادين إن المصور في القناة غسان نجار ومهندس البث في القناة محمد رضا استشهدا أيضا في الغارة

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على الغارة.