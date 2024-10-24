"تحذير عاجل".. لماذا دعت إسرائيل رعاياها لمغادرة سريلانكا؟

وكالات

دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مساء الأربعاء، رعاياه في سريلانكا إلى مغادرة منطقة أروجام باي والمناطق الساحلية جنوبي آسيا، بعد معلومات عن وجود تهديدات تستهدف الإسرائيليين غربي سريلانكا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فإن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رفع مستوى التهديد في تلك المناطق إلى المستوى الرابع، الذي يُعد أقصى درجات التحذير، شاملا مدن جالي وهيكادوا وويليجاما وأهانجاما في سريلانكا.

وطالب المجلس، رعاياه المتواجدين في هذه المدن بمغادرتها بشكل عاجل، والتوجه إلى العاصمة كولومبو، أو مغادرة البلاد تماما.

وفي سياق متصل، رفع المجلس مستوى التهديد إلى الدرجة الثالثة في باقي مدن سريلانكا، موصيا مواطنيه بإرجاء سفرهم إلى البلاد.

ونصح المجلس، مواطنيه بعدم القيام بأية أفعال تظهر هويتهم الإسرائيلية في الأماكن العامة، وكذا عدم التجمع بمناطق لا تتوفر فيها حماية أمنية عالية، إلى الجانب التواصل بشكل فوري مع السلطات المحلية حال وجود أي أنشطة مريبة.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل بتنسيق كامل مع الجهات المختصة في سيرلانكا، لمتابعة أوضاع رعاياها عن قرب.

وعززت الشرطة في سريلانكا الإجراءات الأمنية حول وجهة شهيرة لركوب الأمواج، وذلك بعد تلقي معلومات عن تهديد محتمل للمسافرين الإسرائيليين، حسبما قال متحدث باسم الشرطة أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة نيهال ثالدوا إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية خاصة في خليج أروجام في شرق البلاد.

وجاء البيان بعد أن دعت السفارة الأمريكية في سريلانكا المواطنين الأمريكيين إلى تجنب منطقة خليج أروجام حتى إشعار آخر بسبب "معلومات موثوقة تحذر من هجوم يستهدف مواقع سياحية شهيرة" في تلك المنطقة.

ودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة خليج أروجام على الفور وغيره من المناطق الساحلية في جنوب وغرب سريلانكا.

وقال ثالدوا إن الشرطة الإقليمية عززت الإجراءات الأمنية في الأيام الأخيرة، وزادت حواجز الطرق وعمليات تفتيش المركبات، وأضاف أن الشرطة ستتخذ إجراءات أمنية في جميع أنحاء البلاد لحماية السياح الذين سيزورون البلاد في موسم نهاية العام.

يذكر أن سريلانكا تتعافى ببطء من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها وقد كانت صناعة السياحة هي المحرك الرئيسي لتعافيها.