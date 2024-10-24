صندوق النقد الدولي يُكذّب تقديرات سموتريش لعجز إسرائيل المالي

رام الله – (أ ش أ)

أكد صندوق النقد الدولي، أن تقديرات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن العجز المالي الإسرائيلي في ظل الحرب على غزة غير دقيقة.

وفي توقعات محدثة تم الكشف عنها في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن، توقع الاقتصاديون وجود عجز كبير في ميزانية إسرائيل هذا العام يصل إلى حوالي 9% من ناتجها المحلي الإجمالي – وعجز بنسبة 5.4% في عام 2025.

وكان قد توقع سموتريتش خلال الأشهر الماضية، أن وزارته ستتمكن من خفض العجز ليعود ضمن الهدف المحدد بـ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري 2024؛ إلا أن بيانات وزارة المالية الإسرائيلية مطلع أكتوبر الجاري، كشفت عن ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي مرة أخرى للشهر الثامن عشر على التوالي، بعد أن كان قد وصل إلى صفر في مارس 2023.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في وقت سابق، أن معدل التضخم في إسرائيل واصل الارتفاع وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة أن تكلفة الحرب بلغت ما يقدر بنحو 78.3 مليار شيكل منذ بداية عام 2024 و103.4 مليار شيكل منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وترجع تكاليف الحرب الباهظة إلى دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة خاصة في غزة وجنوب لبنان.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة وجنوب لبنان.







