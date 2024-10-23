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ماكرون يستقبل ميقاتي قبيل المؤتمر الدولي لدعم لبنان غدا الخميس

07:18 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

إيمانويل ماكرون

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باريس – (أ ش أ)

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بقصر الإليزيه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وذلك لعقد لقاء ثنائي قبيل انعقاد المؤتمر الدولي لدعم لبنان، المقرر غدا الخميس في باريس.

وتنظم فرنسا، بمبادرة من الرئيس ماكرون، مؤتمرا وزاريا دوليا من أجل دعم شعب لبنان وسيادته غدا يجمع ممثلي الدول الشريكة للبنان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

ويهدف المؤتمر إلى حشد جهود المجتمع الدولي من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية العاجلة للشعب اللبناني وتحديد سبل دعم المؤسسات اللبنانية، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية، التي تضمن الاستقرار الداخلي في البلاد، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية.

وفي مواجهة أزمة سياسية وإنسانية خطيرة، تُذكّر فرنسا من خلال هذا المؤتمر بالحاجة الملحة إلى وقف الأعمال العدائية وبلورة حل دبلوماسي يقوم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 1701 ويتيح عودة النازحين في إسرائيل كما في لبنان إلى منازلهم بشكل آمن.

كما أوضحت الخارجية أن انتخاب رئيس جمهورية في لبنان يمثل أول خطوة في استعادة وظائف المؤسسات العامة مشيرة إلى دعم فرنسا للجهود المبذولة في هذا الصدد.

هذا المحتوى من

Asha
إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل ميقاتي المؤتمر الدولي لدعم لبنان نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني
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