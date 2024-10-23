بعد إسرائيل.. وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية

(وكالات)



وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى السعودية في إطار جولة إقليمية تهدف إلى بحث سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة واحتواء التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الأمير فيصل بن فرحان،وزير الخارجية السعودي، استقبل نظيره الأمريكي ظهر اليوم، حيث ناقشا التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع. كما تطرقا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي تصريح أدلى به بلينكن قبيل وصوله إلى الرياض، أكد أن "السعودية تلعب دوراً محورياً في المنطقة"، موضحاً أن زيارته تأتي في إطار جولته التي بدأت من إسرائيل.