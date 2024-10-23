صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 42 ألفًا و792 فلسطينيًا

(وكالات)



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 42 ألفًا و792 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 100 ألفً و412 شخصًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مجازر وصل منها للمستشفيات 74 شهيدا و130 مصابا.