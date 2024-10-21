الشرطة الألمانية تكتشف مطعما يبيع البيتزا مع الكوكايين كطبق جانبي

(د ب أ)

في البلدة القديمة في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، اكتشفت الشرطة الألمانية مطعما يبيع البيتزا مع الكوكايين كطبق جانبي مستلهما هذه الفكرة من فيلم سينمائي ألماني.

وكان المطعم يدرج البيتزا الخاصة تحت رقم 40 على قائمة الطعام؛ وقال مدير الشرطة الجنائية ميشائيل جراف فون مولتكه في دوسلدورف إن "هذه كانت واحدة من أكثر أنواع البيتزا مبيعًا".

ويُعْتَقَد أن صاحب المطعم 36 عاما ألقى حقيبة تحتوي على مخدرات من نافذة شقته عندما قرع أفراد الشرطة باب الشقة لإلقاء القبض عليه. وذكر الشرطي أن الحقيبة "سقطت مباشرة بين أذرع أفراد الشرطة". وتم ضبط 6ر1 كيلوجرام من الكوكايين، و400 جرام من القنب، و268 ألف يورو نقدًا.

وأثناء التحقيقات اللاحقة، عثر المحققون على ثلاثة أشخاص يُعْتَقَد أنهم من موردي المخدرات بالإضافة إلى اثني عشر مشتبهًا بهم آخرين.

وشارك 150 شرطيًا في هذه المهمة في الأسبوع الماضي لإنهاء هذه الأنشطة. ونفذت الشرطة عمليات تفتيش في ولاية شمال الراين-ويستفاليا في مدن فوبرتال ومونشنجلادباخ وزولينجن وميربوش وهيلدن وهان وإركات.

وخلال هذه العمليات، عثر أفراد الشرطة على مزرعتين للقنب في مونشنجلادباخ وزولينجن تحتويان على 300 و60 نباتًا، كما تم ضبط أسلحة بيضاء وأموال نقدية وساعات باهظة الثمن.