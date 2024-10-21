بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق قمة البريكس في روسيا غدًا

(وكالات)

من المقرر أن يسافر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا من أجل حضور قمة مجموعة البريكس الاقتصادية، والتي تنطلق فعاليتها غدًا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يلتقي السيسي خلال اللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حضوره الأول للقمة منذ انضمام مصر في أغسطس الماضي.

وتشارك الإمارات العربية المتحدة أيضًا في القمة، حيث وصل رئيس الدولة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان في وقت سابق اليوم والتقى ببوتين قبيل بدء فعاليات القمة.

وتبدأ فعاليات القمة الاقتصادية بمدينة كازان الروسية في الفترة ما بين الـ 22 حتى الـ 24 من أكتوبر الجاري بمشاركة 32 دولة بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

وتشارك كلًا من إثيوبيا ممثلة في رئيس وزرائها آبي أحمد خلال القمة وإيران أيضًا ممثلة في الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه بعد مقتل سلفه السابق إبراهيم رئيسي، وزار وزير خارجية عباس عراقجي القاهرة مؤخرًا وناقش عدد من الملفات في المنطقة.