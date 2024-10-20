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جيش الاحتلال: وضعنا مخططات هجومية تستهدف كل مكان بالشرق الأوسط

08:59 م الأحد 20 أكتوبر 2024

دانيال هاجاري

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وكالات
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، مقتل قائد اللواء 401 برتبة عقيد وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في قطاع غزة.
وأشار هاجاري إلى أن قائد اللواء 401 قاد عمليات تل السلطان في رفح قبل أن ينتقل لقيادة العمليات في جباليا، لافتا إلى أن تم تعيين العقيد مائير بيدرمان قائداً للواء 401 مدرعات.
وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع مخططات هجومية تستهدف كل مكان في الشرق الأوسط يمثل تهديدا له، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن ما حدث في السابع من أكتوبر ويركز حاليا على استكمال عملياته العسكرية.

دانيال هاجاري الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد اللواء غزة
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