مقتل 23 شخصًا جراء احتراق حافلة مدرسية في تايلاند

بانكوك - (د ب ا)

ذكرت وسائل إعلام تايلاندية محلية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا حادث احتراق حافلة مدرسية في تايلاند ارتفع إلى ما لا يقل عن 23 شخصا.

وكان نحو 38 طالبا، تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 15 عاما وستة مدرسين في طريقهم من إقليم يوثان ثاني إلى بانكوك، على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة التايلاندية، عندما وقع انفجار في الحافلة أمس الثلاثاء.

ولقى 20 طالبا و ثلاثة مدرسين حتفهم، في حين أصيب عدة أطفال بإصابات خطيرة.

ووفقا لشبكة تاي بي بي إس وورلد، فإن معظم الضحايا أصيبوا بحروق جعلت من الصعب التعرف عليهم. وقد تم أخذ عينات حمض نووي " دي إن إيه" من الأقارب للتعرف على هوية الضحايا.

ونقلت صحيفة كاوسود التايلاندية عن الشرطة القول إن سائق الحافلة فر في البداية من موقع الحادث، عقب عدم تمكنه من السيطرة على الحريق .

وأكد السائق روايات شهود العيان بأن انفجار إطار هو السبب في الحادث، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. بعد ذلك انحرفت الحافلة إلى الحارة الأخرى واصطدمت بسيارة وبعد ذلك بحاجز .

وأفادت التقارير بأن الركاب لم يتمكنوا من فتح باب مخرج الطوارئ. وذكرت صحيفة ذا نيشن أنه تم وقف رخصة الشركة المسؤولة عن الحافلة مؤقتا.