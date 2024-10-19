أوكرانيا تستعد لاستلام طائرات استطلاع مسيرة من هولندا

كييف/ أمستردام - (د ب أ)

تستعد القوات المسلحة الأوكرانية للحصول على طائرات استطلاع بقيمة 42.6 مليون يورو (46.3 مليون دولار) من هولندا في إطار المرحلة الأولى من برنامج جديد، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهولندية عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت.

وتم شراء المسيرات من شركة (دلتا كواد) الهولندية.

ويمثل هذا أول تطبيق لخطة العمل الخاصة بالمسيرات، التي كشف عنها وزير الدفاع الهولندي روبن بريكيلمانز خلال زيارة قام بها مؤخرا لأوكرانيا.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي ميزانية خطة العمل الخاصة بالمسيرات يبلغ 400 مليون يورو، حيث تمولها الصناعة الهولندية بأكثر من 50%، ويعد هذا الاستحواذ من شركة (دلتا كواد) جزءا من هذا التمويل.

وتهدف طائرات الاستطلاع المسيرة غير المزودة بالأسلحة إلى جمع معلومات فورية من ميدان المعركة ومعلومات استخباراتية والقيام بعمليات الاستطلاع.