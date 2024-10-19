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BBC

عسكريون إسرائيليون: نواجه صعوبة في التصدي لمسيرات حزب الله

04:41 م السبت 19 أكتوبر 2024

احدى المسيرات

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين عسكريين، اليوم السبت، إن إسرائيل تواجه صعوبة في التصدي للمسيرات التي يطلقها حزب الله.

وأكد مسؤول استخباراتي إسرائيلي، أن الهجمات بالمسيرات عادت بقوة بعد فترة هدوء طويلة نسبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف حزب الله اللبناني بطائرة مسيرة منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطل على البحر المتوسط في قيساريا، دون وقوع إصابات جراء الهجوم، حسبما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلق نتنياهو على استهداف مقر إقامته بقيساريا قائلا: "سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا".

مسيرات حزب الله حزب الله الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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