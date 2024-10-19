أمريكا تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي سفارتها اليمنيين المحتجزين منذ 3 سنوات

صنعاء- (د ب أ)

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن بإطلاق فوري وغير مشروط لموظفي سفارتها المحتجزين منذ ثلاث سنوات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وقال ستيفن فاجن السفير الأمريكي لدى اليمن، في بيان نشرته السفارة على حسابها بمنصة إكس :"منذ ثلاث سنوات، يحتجز الحوثيون مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية".

وأضاف فاجن :"هؤلاء الرجال لم يرتكبوا أي جرائم، إنهم محتجزون كرهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأمريكية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين بلدينا، وتوفير احتياجات أسرهم".

وتابع :"هم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأمريكية".

وشدد بالقول:"نحن نتضامن مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحملوا هذه المحنة المؤلمة، والتي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين، ولن نرتاح حتى يعودوا إلى ديارهم وأحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة".

ودعا السفير الأمريكي الحوثيين إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع هؤلاء المعتقلين.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا البيان حتى الآن.

ولم يذكر البيان عدد المحتجزين إلا أن واشنطن سبق وأن أعلنت عن احتجاز الحوثيين 12 يمنيا موظفا في سفارتها لدى اليمن في أكتوبر 2021.





