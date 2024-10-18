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جيش الاحتلال ينشر فيديو لحظة استهداف المبنى الذي كان يوجد فيه السنوار

06:17 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

أرشيفية

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وكالات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر استهداف دبابة إسرائيلية للمبنى الذي كان يوجد فيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار.

كانت وسائل إعلام عبرية نشرت أمس الخميس تفاصيل جديدة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

ووفقًا للتقارير، "رصدت قوات الاحتلال الإسرائيلية خمسة مقاتلين من حركة حماس في رفح خلال قيامهم بمهامهم، فأمرت الدبابات بفتح النار عليهم، ما أسفر عن استشهادهم جميعًا باستثناء يحيى السنوار".

وتابعت التقارير "بعد ذلك أطلق جيش الاحتلال صاروخًا متفجرًا محمولًا على الكتف باتجاه المبنى الذي كان يتواجد فيه السنوار، لكنه لم ينجح في اغتياله"، موضحة أن القوات أطلقت طائرة مسيرة من نوع FPV باتجاه السنوار الذي حاول التصدي لها برمي الحجارة.

وأكملت: "بعد مرور أكثر من 15 دقيقة، استهدفه قناص من جيش الاحتلال برصاصة أصابت رأسه بينما كان خارج الغطاء ويتعامل مع الطائرة بدون طيار، وهو ما يفسر الجرح الناتج عن الرصاص الذي ظهر في الفيديو الأخير للسنوار والذي ظل يقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

يحيى السنوار استشهاد السنوار السنوار الاحتلال الإسرائيلي
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