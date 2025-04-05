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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 1200 طفلًا بالضفة منذ 7 أكتوبر 2023

03:57 م السبت 05 أبريل 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

رصدت 3 مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 1200 طفلًا من الضفة الغربية المحتلة، منذ 7 أكتوبر 2023، تبقى منهم 350 في سجونها، فيما لم تتمكن من معرفة أعداد الأطفال المعتقلين من قطاع غزة.


وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد قالت أمس الجمعة، إنها اعتقلت 17 مشتبهًا بهم في "أعمال شغب" وقعت الأربعاء بالقرب من البؤرة الاستيطانية جفعات حبالاديم الواقعة في شمال شرق مدينة رام الله الفلسطينية، رشق خلالها مستوطنون إسرائيليون العناصر المشتبه بها بالحجارة واضرموا النار في سيارة للشرطة.


ومنذ 7 أكتوبر 2023، يصعد الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدن ومخيمات الضفة الغربية، متسببًا في عمليات نزوح قسري للفلسطينيين لتنفيذ عملية ضم الضفة.

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