الاستخبارات الكورية الجنوبية: بيونج يانج تقرر إرسال قوات لدعم روسيا في حرب أوكرانيا

وكالات

ذكرت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية قررت إرسال قوات لمساعدة روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة.



وأضافت أنها تعتقد أن بيونج يانج أرسلت بالفعل 12 ألف جندي لدعم روسيا في الحرب.

ولم تؤكد وكالة الاستخبارات الوطنية التقرير على الفور.

ولكن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي قال في بيان إن رئيس البلاد يون سوك يول عقد اجتماعا أمنيا طارئا في وقت مبكر اليوم الجمعة، لمناقشة قرار كوريا الشمالية بإرسال قوات إلى أوكرانيا.

ولم يؤكد مكتب الشؤون العامة التابع للرئاسة الكورية الجنوبية، على الفور، ما إذا كانت سول تحققت رسميا من إرسال القوات.





