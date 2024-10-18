وزير الخارجية البريطاني يصف التعامل مع الصين بأنه "ضروري"

بكين- (أ ب)

وصف وزير الخارجية البريطاني التعامل مع الصين بأنه "عملي وضروري"، وذلك أثناء قيامه بأول زيارة لوزير بالحكومة، منذ أن تولت الحكومة العمالية السلطة في يوليو الماضي.

وألتقى ديفيد لامي اليوم الجمعة مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينج شيويه شيانج ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في وقت لاحق من نفس اليوم.

تأتي زيارته التي تستمر يومين في محاولة لإعادة ضبط العلاقات مع بكين، بعد أن توترت العلاقات في السنوات الأخيرة، بسبب مزاعم التجسس ودعم الصين لروسيا في الحرب على أوكرانيا وحملة صارمة على الحريات المدنية في هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة وهي الآن جزء من الصين.

ونُقل عن لامي قوله في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية البريطانية "من وقف الغزو غير القانوني الروسي لأوكرانيا، إلى دعم التحول الأخضر العالمي، يجب أن نتحدث كثيرا وبشكل صريح عبر بشأن من مجالات الخلاف، بالإضافة إلى مجالات التعاون من أجل المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة".

وتابع البيان أن لامي سيحث الصين على وقف دعمها السياسي والاقتصادي لجهود الحرب الروسية.

وسيزور لامي أيضا شنغهاي، حيث سيلتقي مع كبار رجال الأعمال البريطانيين، حسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، والصين بما في ذلك هونج كونج رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.