المستشار الألماني يشيد بتأثير بايدن على العلاقات عبر الأطلسي

بروكسل- (د ب أ)

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بتأثير الرئيس الأمريكي جو بايدن على العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة، وذلك قبيل زيارة بايدن لبرلين.

وقال شولتس عن الرئيس الأمريكي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "من المهم أن نعرف أنه كان هناك من عزز ذلك بشكل نشط من منطلق فهم داخلي عميق... لقد ساعدنا ذلك كثيرا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وساهم في توحيد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على سبيل المثال".

وفي المقابل، أشار شولتس إلى أن هناك أيضا الكثير مما يستحق المناقشة، مثل إقراض أوكرانيا 50 مليار دولار، والذي لم يتم التفاوض عليه بالكامل بعد، وقال شولتس: "أنا متفائل جدا إزاء الأمر".

يُذكر أنه في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي عقدت في يونيو الماضي، تم إقرار تقديم مساعدات مالية جديدة تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار لكييف.

وذكر شولتس أنه من المقرر أيضا مناقشة الوضع في أوكرانيا وما يجب القيام به الآن، مشيرا إلى محادثات مقررة مع بريطانيا وفرنسا. وقال المستشار عن زيارة بايدن: "هذه هي اللحظة المناسبة"، مضيفا أن الآن هي المرحلة التي يُجرى فيها استطلاع الخطط على نحو مشترك واستخلاص النتائج منها لاتخاذ مزيد من الإجراءات.