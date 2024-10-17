سفير روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل بدأت تعتبر علم الأمم المتحدة بغزة هدفًا مباحًا

نيويورك – (أ ش أ)

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن علم الأمم المتحدة في قطاع غزة لم يفشل في ضمان الحماية للمدنيين فحسب، بل بدأ أيضا يصبح هدفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نيبينزيا - في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية: "تتعرض المدارس والمستشفيات ومخيمات اللاجئين للقصف في أجزاء مختلفة من القطاع وتستشهد وسائل الإعلام الأمريكية بأطباء متطوعين يعملون في مستشفيات غزة، والذين يواجهون كل يوم تقريبا - وفقا لشهاداتهم - حالات من إصابات بطلقات نارية في الرأس بين القصر من سن 2 إلى 12 عاما".

وأضاف -حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية – "يبدو أن علم الأمم المتحدة لا يفشل فقط في حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية الاجتماعية المدنية، بل بدأ أيضا في أن يصبح هدفا مباشرا لقوات الاحتلال الإسرائيلي".

وقال إن: "جميع العاملين في المجال الإنساني يؤكدون بالإجماع أنه لم يتبق مكان آمن في غزة وهذا ليس مجازا، بل هو حقيقة مريرة"، مشيرا إلى أن عدد المدنيين الذين استشهدوا وجرحوا وشوهوا بما في ذلك النساء والأطفال مذهل وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، استشهد 55 فلسطينيا وجُرح أكثر من 329.. إن حجم المجاعة صادم".