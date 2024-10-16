إيطاليا توسّع الحظر على "تأجير الأرحام" وسط معارضة من مؤيدي "المثليين"

روما - (أ ب)

قررت إيطاليا اليوم الأربعاء، تجريم المواطنين الذين يسافرون إلى الخارج لإنجاب أطفال من خلال تأجير الأرحام، وهو قرار انتقده المعارضون ووصفوه بأنه "من القرون الوسطى" وتمييزي ضد الأزواج المثليين.

وقد روج لهذا الإجراء، الذي يوسع الحظر المفروض على تأجير الأرحام منذ عام 2004، حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وشريكه المحافظ في الائتلاف، حزب الرابطة، اللذين أكدا أنه يحمي كرامة المرأة.

ومرر مجلس الشيوخ القانون بعد مناقشة استمرت 7 ساعات بعد تأييد 84 عضوا ومعارضة 58 عضوا، وهذه هي الخطوة الأخيرة في العملية بعد موافقة مجلس النواب عليه في العام الماضي.

ويمكن أن يواجه الإيطاليون الساعون إلى الإنجاب من خلال تأجير الأرحام في دول مثل الولايات المتحدة وكندا، اللتين تعتبران أن هذه العملية قانونية، السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار).

يذكر أن حظر تأجير الأرحام ينطبق على جميع الأزواج، إلا أن المدافعين عن الأزواج المثليين يقولون إن هذا الأمر يؤثر بشدة على عائلات المثليين بشكل خاص في دولة تعاني من انخفاض معدلات المواليد بشكل قياسي ولا تسمح بالتبني إلا للأزواج المغايرين.