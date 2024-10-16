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بعد حادث النبطية.. المنسقة الأممية في لبنان تدعو إلى حماية المدنيين

04:08 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الغارات الإسرائيلية على لبنان - أرشيفية

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بيروت - (د ب أ)

دعت المنسقة الخاصة بالأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الأربعاء، إلى حماية المدنيين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن بلاسخارت قولها، في بيان صحفي اليوم تعليقا على الهجوم على النبطية، إن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي غير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت "يتعين حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأوقات كافة"، معتبرة أنه "حان الوقت لأن توقف الأطراف المعنية كافة إطلاق النار فورا وتفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها "أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة 43 بجروح.ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة".

لبنان بيروت النبطية
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