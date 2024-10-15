كان ملكا لدونالد ترامب.. تعرض يخت أمير سعودي شهير لأضرار بالغة في تونس

(وكالات)

تعرض يخت فاخر، تقدر قيمته بـ 91 مليون دولار، لحادث أدى إلى أضرار كبيرة بعد اصطدامه برصيف ميناء بنزرت في تونس. اليخت، الذي ظهر سابقًا في أحد أفلام جيمس بوند وكان مملوكًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصبح الآن تحت ملكية الأمير السعودي الوليد بن طلال.

الاصطدام حدث عندما ارتطمت مقدمة اليخت بالرصيف الحجري، ما أدى إلى تلفيات في هيكل السفينة وقاعها، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالرصيف نفسه. شهود عيان ذكروا أن السفينة "لم تتمكن من التوقف في الوقت المناسب واصطدمت بحاجز الأمواج"، مع سقوط المرساة قبل الحادث مما أدى إلى احتكاك المقدمة بالميناء.

من جانبه، أوضح محمد علي بن عمار، مدير عام الميناء الترفيهي ببنزرت، أن التيارات البحرية القوية تسببت في فقدان قائد اليخت السيطرة على السفينة، مما أدى إلى الحادث. وأضاف أن الأضرار المادية كانت ملموسة، وأن المسؤولية تقع على عاتق الربان، مؤكدًا أن الميناء لا يتحمل أي مسؤولية في هذا الحادث.

واختتم بن عمار بالإشارة إلى أن ميناء بنزرت يُعد الأكبر في تونس وأحد أبرز الموانئ الترفيهية في البحر الأبيض المتوسط، مع سجل حافل باستقبال اليخوت الضخمة دون وقوع حوادث مشابهة في السابق، بما في ذلك اليخت الذي تعرض للحادث مؤخرًا.