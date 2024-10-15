فيديو| أبو الغيط يبرز التشابه بين التوترات بالمنطقة ومقدمات الحرب العالمية الثانية

وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن تحدث قبل عام عن أن العالم يمر بواحدة من أكثر المراحل صعوبة وخطورة، على ضوء الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأشار أبو الغيط، خلال حوار في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي قدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إلى أنه كان للحرب العالمية الأولى مقدمات وانتهت في 1918، لافتا إلى أنه منذ عام 2018 صدرت العديد من الدراسات والكتب والمقالات عن 100 عام على الحرب العالمية الأولى.

ولفت أبو الغيط إلى أن من يتابع ما تمت كتابته عن الحرب العالمية الأولى سيكتشف أن 50 مليون قُتلوا، إذ استمرت الحرب لـ10 سنوات مع الحرب الروسية - اليابانية فى 1904 وكذلك الصدامات بين فرنسا وألمانيا القيصرية.

وأوضح أحمد أبو الغيط، أن الحرب العالمية الثانية بدأت بصدام بين اليابان والصين وصولا لألمانيا بقيادة هتلر والأزمات الضاغطة على أوروبا، وكذا العدوانية الألمانية التي كانت الشرارة الأولى لاندلاع الحرب العالمية الثانية بسبب رغبتها في السيطرة على أراضي دول أخرى.

ونوّه الأمين العام للجامعة العربية إلى أن قرابة 100 مليون إنسان قُتلوا في الحرب العالمية الثانية، إذ استخدم الجيش الأمريكي القنبلة النووية ضد اليابان.

وأكد أبو الغيط ان، الدعم الغربي لأوكرانيا وإمدادها بالسلاح، والذي مكّن كييف من السيطرة على منطقة كورسك الروسية، جعل روسيا "الدولة النووية" تستشعر التهديد الغربي.