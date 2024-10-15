إعلان

BBC

فيديو| أبو الغيط يبرز التشابه بين التوترات بالمنطقة ومقدمات الحرب العالمية الثانية

11:47 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

أحمد أبو الغيط

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن تحدث قبل عام عن أن العالم يمر بواحدة من أكثر المراحل صعوبة وخطورة، على ضوء الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأشار أبو الغيط، خلال حوار في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي قدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إلى أنه كان للحرب العالمية الأولى مقدمات وانتهت في 1918، لافتا إلى أنه منذ عام 2018 صدرت العديد من الدراسات والكتب والمقالات عن 100 عام على الحرب العالمية الأولى.

ولفت أبو الغيط إلى أن من يتابع ما تمت كتابته عن الحرب العالمية الأولى سيكتشف أن 50 مليون قُتلوا، إذ استمرت الحرب لـ10 سنوات مع الحرب الروسية - اليابانية فى 1904 وكذلك الصدامات بين فرنسا وألمانيا القيصرية.

وأوضح أحمد أبو الغيط، أن الحرب العالمية الثانية بدأت بصدام بين اليابان والصين وصولا لألمانيا بقيادة هتلر والأزمات الضاغطة على أوروبا، وكذا العدوانية الألمانية التي كانت الشرارة الأولى لاندلاع الحرب العالمية الثانية بسبب رغبتها في السيطرة على أراضي دول أخرى.

ونوّه الأمين العام للجامعة العربية إلى أن قرابة 100 مليون إنسان قُتلوا في الحرب العالمية الثانية، إذ استخدم الجيش الأمريكي القنبلة النووية ضد اليابان.

وأكد أبو الغيط ان، الدعم الغربي لأوكرانيا وإمدادها بالسلاح، والذي مكّن كييف من السيطرة على منطقة كورسك الروسية، جعل روسيا "الدولة النووية" تستشعر التهديد الغربي.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الحرب العالمية الثانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إيطاليا: موقف إسرائيل بشأن استهداف قوات اليونيفيل غير مبرر

إعلان

إعلان

* الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
الفصل وغرامة تساوي الخسائر.. إجراءات جديدة لمواجهة تعاطي المخدرات بالسكة الحديد
أدخنة سوداء وفرامل ضعيف.. شهادات صادمة لـ طلاب الجلالة المصابين عن حادث الأتوبيس