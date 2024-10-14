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مسؤول حكومي بغزة: المواد الإغاثية لم تدخل شمال القطاع منذ 1 أكتوبر

09:20 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

شاحنات المساعدات- أرشيفية

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وكالات

قال مسؤول حكومي في غزة، إنه منذ الأول من أكتوبر الجاري لم يسمح بدخول أي مواد إغاثية لشمال القطاع.

وأضاف المسؤول، أن الشاحنات التي دخلت اليوم وصلت لمدينة غزة ولم تدخل مخيم جباليا والمنطقة المحاصرة، موضحا أن الوضع الإنساني بلغ مستويات شديدة الصعوبة بسبب شح المواد الغذائية وانقطاع الماء.

وتابع، أن الاحتلال يروج كذبا للعالم أن الشاحنات دخلت المنطقة المحاصرة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أبلغتنا أنها تحاول إدخال مساعدات لمخيم جباليا لكن الاحتلال يمنع ذلك.

مدينة غزة المواد الغذائية الأمم المتحدة شاحنات المساعدات مخيم جباليا الاحتلال الإسرائيلي
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