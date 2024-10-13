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موقع والا: جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في أسباب فشل رصد مسيّرة بنيامينا

09:27 م الأحد 13 أكتوبر 2024

فشل رصد مسيّرة بنيامينا

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وكالات
قال موقع "والا" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح تحقيقا فيما إذا كان سلاح الجو قد فشل بتحديد ورصد المسيرة التي وصلت إلى بنيامينا.
وأعلنت إذاعة لاجيش مقتل 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين، بينهم 9 بحالة حرجة للغاية، جراء انفجار مسيرة بقاعدة تدريب في بنيامينا جنوبي حيفا، فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بارتفاع عدد المصابين إلى 40.
كان مصدر قيادي في حزب الله، قال إن الحزب هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية معسكرا تابعا للواء غولاني في بنيامينا.
وأكد المصدر، أن إمكانات المقاومة لا تزال قوية وقادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي.
وأضاف أن الحزب اشتبك من مسافة صفر مع قوات إسرائيلية في محيط بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

الاحتلال الإسرائيلي طائرات مسيرة حزب الله قاعدة تدريب
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