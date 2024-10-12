رئيس مجلس الشورى الإيراني: سندعم كل قرارات الحكومة والمقاومة في لبنان

بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم السبت، دعم كل القرارات الصادرة عن الحكومة والمقاومة في لبنان.

ونقل موقع (النشرة) اللبناني عن قاليباف قوله، في تصريحات صحفية بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، "أحمل رسالة دعم من المرشد الإيراني ورئيس الجمهورية وشعبنا للشعب اللبناني والمقاومة".

وأضاف: "سأنطلق إلى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني"، مشيرا إلى "إننا على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات للنازحين والمتضررين من الحرب في لبنان".

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وصل في وقت سابق إلى العاصمة اللبنانية بيروت.