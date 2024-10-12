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إنقاذ 35 مهاجرا جنوب جزيرة كريت اليونانية

03:47 م السبت 12 أكتوبر 2024

هجرة غير شرعية - أرشيفية

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أثينا- (د ب أ)

ذكرت السلطات اليونانية أنه تم إنقاذ 35 مهاجرا، من بينهم نساء وأطفال، من البحر، جنوب جزيرة كريت.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت أنه يجري حاليا نقل المهاجرين إلى منطقة كالوي ليمينيس اليونانية.

ولدى وصولهم إلى منطقة كالوي ليمينيس، من المتوقع أن يتم نقلهم إلى مركز إيواء مؤقت.

وكان قد تم إنقاذ مجموعة أخرى ضمت 75 مهاجرا، كانوا يعتزمون التوجه إلى أوروبا من شمال أفريقيا في قارب معطل في جنوب جزيرة كريت، طبقا لما ذكرته السلطات اليونانية أمس الجمعة.

وذكر خفر السواحل أن المهاجرين، الذين يعتقد أنهم انطلقوا من شرق ليبيا، تم انتشالهم في البحر المتوسط من قبل سفينة تجارية، بعد إصدار نداء استغاثة.

السلطات اليونانية جزيرة كريت هجرة غير شرعية
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