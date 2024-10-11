المستشار الألماني: أسلحة إضافية لأوكرانيا بقيمة 4 ,1 مليار يورو

برلين- (د ب أ)

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال لقاء اليوم الجمعة في برلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتقديم مساعدات أسلحة إضافية لكييف بقيمة 4 1 مليار يورو.

وقال شولتس إن المساعدات الجديدة ستشمل أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والمسيرات.

وأضاف: "تواصل ألمانيا وقوفها بحزم إلى جوار أوكرانيا".

وأدان شولتس كذلك الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، والتي قال إنها تستهدف كسر مقاومة السكان للغزو الروسي.

وسيكشف زيلينسكي لشولتس تفاصيل خطته لتحقيق النصر خلال اجتماعهما في المستشارية في برلين.

وجاءت زيارة الرئيس الأوكراني في إطار جولة في أوروبا ، بعد إلغاء قمة دولية هامة في قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا، بسبب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم السفر للتعامل مع إعصار ميلتون.