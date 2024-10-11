الاحتلال يمنع فلسطينيين من قطف الزيتون بالضفة (فيديو)
وكالات
منع جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المزارعين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من قطف ثمار الزيتون، وأجبرهم على مغادرة حقولهم.
وقال رئيس مجلس محلي قرية دوما جنوب نابلس (شمال) إن "قوات من جيش الاحتلال اقتحموا مزارع مواطنين كانوا يقطفون الزيتون، وطاردتهم ومنعتهم من البقاء في أرضهم وأبلغوهم بمنع الوجود في المنطقة".
⬅️ شاهد...— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 11, 2024
قوات الاحتلال تطلق الرصاص تجاه المزارعين في قرية بدرس غرب رام الله. pic.twitter.com/fkvnypUiYi
وذكر أن "جيش الاحتلال طلب من المزارعين الحصول على تنسيق مسبق لدخول أراضيهم المقدر مساحتها بنحو 250 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)".
وقد تكرر الأمر في قرية بدرس غرب رام الله.
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