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BBC

بعد إعصار ميلتون.. رعب في فلوريدا بسبب ظهور التماسيح في المنازل (فيديو)

03:06 م الخميس 10 أكتوبر 2024

الإعصار ميلتون

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القاهرة- مصراوي

تسبب الإعصار ميلتون، الذي ضرب ولاية فلوريدا، ظهور بعض التماسيح في المنازل، وسط مخاوف من غزو الثعابين والدببة للمدن.

وتأثرت الحيوانات البرية المدرجة في في قائمة لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، مثل التماسيح والدببة والثعابين أو خراف البحر، بالعواصف، وفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن سكان فلوريدا أصيبوا بحالة من الذعر، عندما غرقت سيارتهم في المياه سريعة الحركة وهاجمها "تمساح كبير".

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وحذر خبراء الحياة البرية من أن الحيوانات قد تتأثر بالعواصف وتتجه إلى المناطق المأهولة بالسكان، وتصاب بالارتباك وتصبح أكثر عدوانية بسبب الضغوط.

ويواصل الإعصار ميلتون ضرب فلوريدا بعد أن ضربها كعاصفة من الفئة الثالثة الليلة الماضية، مما أدى إلى إجلاء الملايين أو انقطاع الكهرباء.

وبينما يعاني السكان من آثار الإعصار طوال الليل، يقول الخبراء إن الحيوانات البرية ربما تكون نازحة وتبحث عن طريقها إلى المنازل للاحتماء من العاصفة.

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