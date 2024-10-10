الاحتلال يعزل شمال القطاع عن مدينة غزة

وكالات

أكد الدفاع المدني بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مطبقا على شمال القطاع ويعزله عن مدينة غزة بالكامل.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ الأحد الماضي دخول الإمدادات الأساسية إلى شمال غزة.

وأوضح الدفاع المدني أن القصف المستمر والعنيف يحول دون انتشال عشرات الجثث من الطرقات في شمال قطاع غزة.

وقال إن الاحتلال دمر البنية التحتية في محافظة شمال غزة وجعل التنقل أمرا شبه مستحيل، وحذر من أن إخلاء مستشفيات شمال القطاع قد يؤدي إلى انهيار كامل في النظام الصحي.