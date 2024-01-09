إعلان

BBC

هيئة البث الإسرائيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات تحسبًا لاستقبال مصابين بالآلاف

09:34 م الثلاثاء 09 يناير 2024

استهداف جنود الأحتلال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزارة الصحة، أوصت المشافي بالتأهب، لاحتمال استقبال مصابين بالآلاف مع احتمال توسع القتال شمالا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لكمين نفذه مجاهديها لقوة إسرائيلية جنوب حي الزيتون في قطاع غزة.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها فجروا نفقين بقوات الاحتلال .

وتابعت كتائب القسام: "فور اقتراب القوة الإسرائيلية من عيني النفقين تم تفجير النفقين، وسقطت القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".

وأوضحت كتائب القسامـ أن مجاهديها استهدفوا أيضًا قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة وأوقعهم بين قتيل وجريح، كما تم استهداف من نوع "همر" وصل لإنقاذ القوة وتحقق فيه إصابات مباشرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

جنود الأحتلال كتائب القسام حماس قوات الاحتلال طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الموساد السابق: نتنياهو فشل في إخضاع حماس وعليه أن يرحل الآن

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رحيل حكومة مدبولي.. هل يغير الوضع؟ مجدي الجلاد يجيب بمثال الشركة الفاشلة
* برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
* تجارب ستات البيوت.. ماذا فعلن للتحايل على غلاء الأسعار؟
* تربحوا 58 مليونًا.. قرار عاجل من النيابة ضد 14 متهمًا بقضية احتكار "الزيت والسكر"