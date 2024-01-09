إعلان

BBC

أبو عبيدة: مجاهدونا أجهزوا على 22 جنديّا إسرائيليا من نقطة صفر

09:20 م الثلاثاء 09 يناير 2024

أبو عبيدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن مجاهدي المقاومة أجهزوا على 22 جنديًا إسرائيليا من نقطة صفر، إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وتابع أبو عبيدة في بيان صدر اليوم الثلاثاء: "قام مجاهدونا بنسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، كما تمكن مجاهدونا من إطلاق صاروخ أرض - جو تجاه مروحية في سماء القطاع".

وأضاف أبو عبيدة: "أسقط مجاهدونا طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" واستولوا على طائرة "Skylark" وطائرتي "درون، وتمكن مجاهدونا من دك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها".

وأكد أبو عبيدة: "مجاهدونا دمروا الأسبوع الماضي، 42 آلية كليا أو جزئيا وأجهزوا على 22 جنديا صهيونيا من المسافة صفر".

أبو عبيدة كتائب القسام حماس طائرة استطلاع طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هيئة البث الإسرائيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات تحسبًا لاستقبال مصابين بالآلاف

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رحيل حكومة مدبولي.. هل يغير الوضع؟ مجدي الجلاد يجيب بمثال الشركة الفاشلة
* برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
* تجارب ستات البيوت.. ماذا فعلن للتحايل على غلاء الأسعار؟
* تربحوا 58 مليونًا.. قرار عاجل من النيابة ضد 14 متهمًا بقضية احتكار "الزيت والسكر"