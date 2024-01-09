أبو عبيدة: مجاهدونا أجهزوا على 22 جنديّا إسرائيليا من نقطة صفر

مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن مجاهدي المقاومة أجهزوا على 22 جنديًا إسرائيليا من نقطة صفر، إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وتابع أبو عبيدة في بيان صدر اليوم الثلاثاء: "قام مجاهدونا بنسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، كما تمكن مجاهدونا من إطلاق صاروخ أرض - جو تجاه مروحية في سماء القطاع".

وأضاف أبو عبيدة: "أسقط مجاهدونا طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" واستولوا على طائرة "Skylark" وطائرتي "درون، وتمكن مجاهدونا من دك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها".

وأكد أبو عبيدة: "مجاهدونا دمروا الأسبوع الماضي، 42 آلية كليا أو جزئيا وأجهزوا على 22 جنديا صهيونيا من المسافة صفر".