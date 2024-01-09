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BBC

ميقاتي: لبنان مستعد للدخول في مفاوضات لتحقيق الاستقرار في الجنوب

02:47 م الثلاثاء 09 يناير 2024

نجيب ميقاتي

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بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للدخول في مفاوضات من أجل تحقيق الاستقرار في الجنوب، مطالبا "المجتمع الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله، خلال اجتماعه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا في بيروت اليوم: "نحن طلاب استقرار دائم وندعو إلى حل سلمي دائم، لكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان".

وأضاف أن "الموقف الذي أكرره لهؤلاء الموفدين هو هل انتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة أمر مقبول؟"، مكررا "استعداد لبنان الدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الامد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار1701".

بدوره، دعا لاكروا كل الاطراف إلى "التهدئة ودعم الجيش في الجنوب واستمرار التعاون بينه وبين القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) بشكل وثيق".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

نجيب ميقاتي مفاوضات لبنان جنوب لبنان

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