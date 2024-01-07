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BBC

فيديو| قرصنة شاشات مطار بيروت وتوجيه رسائل تهاجم حزب الله اللبناني

05:53 م الأحد 07 يناير 2024
  • عرض 4 صورة
    رسائل تحذيرية لحزب الله على شاشات مطار بيروت
  • عرض 4 صورة
    رسائل تحذيرية لحزب الله على شاشات مطار بيروت
  • عرض 4 صورة
    رسائل تحذيرية لحزب الله على شاشات مطار بيروت
  • عرض 4 صورة
    رسائل تحذيرية لحزب الله على شاشات مطار بيروت
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مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم الأحد، بأن شاشات الإعلانات في مطار بيروت تعرضت لعملية قرصنة إلكترونية ونشر عبارات تهاجم حزب الله وإيران.

وأكدت سكاي نيوز عربية أن قرصنة شاشات مطار بيروت تضمنت توجيه رسائل لحزب الله بعدم خوض الحرب نيابة عن أي أحد. وحملت الرسائل شعار تنظيم "جنود الرب".

وجنود الرب هي مجموعة لبنانية تأسست، وفق تقارير إعلامية لبنانية، في أكتوبر 2019 في محلة "كرم الزيتون" في منطقة الأشرفية، ذات الغالبية السكانية المسيحية شرق بيروت، على يد شخص يدعى جوزيف منصور، الذي يتولى قيادة المجموعة حتى اليوم.

وبحسب التقارير، تشكلت نواة التنظيم من مساجين سابقين، عملوا حراسا لمصارف وقت الانتفاضة الشعبية.ويتميز عناصره بأنهم مفتولو العضلات، الذين يتميزون بكثافة الأوشام الصارخة على أجسادهم.

وعادة يرتدي عناصر التنظيم لباسا أسود بالكامل، ويرسمون على قمصانهم صليبا ذا أجنحة، وهو شعارهم الرسمي.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني توعّد في مؤتمر صحفي سابق بالرد على مقتل القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن الحادث لن يمر "دون عقاب".

وأعلن الحزب استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتجمعات لجنود العدو في محيط موقع ميتات، بالإضافة إلى رشق ثكنة زرعيت بصواريخ بركان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

القرصنة حزب الله شاشات المطار مطار بيروت لبنان

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