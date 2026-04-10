ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 955 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة، وفي سياق متصل تمكنت أجهزة المرور من رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وذلك خلال حملات مكبرة بمحافظتي القاهرة والجيزة لتعزيز التواجد الأمني بالميادين لضمان سلامة المواطنين فورا، مع التأكيد على تطبيق لوائح المرور.

ضبط 955 دراجة بدون خوذة

أهابت وزارة الداخلية قائدي الدراجات الناري ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة، حيث تم رصد المخالفات لضمان السلامة العامة والحفاظ على الأرواح، ومن جانب آخر دعت الوزارة قائدي السيارات للسير في الحارات المرورية المخصصة لهم بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث، علاوة على ذلك شددت على تجنب المساءلة القانونية التي تقع على عاتق المخالفين بقلب الطرق السريعة.

رفع 40 مركبة متهالكة بالقاهرة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة انتشار الخدمات المرورية لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة التي تؤثر على حركة السير، وفي السياق ذاته تم التنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق وممثلي الجهات المعنية للتعامل مع تلك المركبات، ومن جانب آخر تستمر الحملات لرصد كافة المخالفات وتطهير الميادين من المنشآت المتهالكة لضمان انضباط الشارع وحماية المظهر الحضاري بكافة المحافظات.

