الصومال تعلن إلغاء اتفاقية بحرية بين "صوماليلاند" وإثيوبيا

مصراوي

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، إلغاء مذكرة تفاهم بين إدارة أقاليمها الشمالية "أرض الصومال" وإثيوبيا، التي تنص على منح أديس أبابا منفذا بحريا عسكريا وتجاريا عبر الأراضي الصومالية.

وكانت وزارة الخارجية الصومالية أعلنت في بيان لها، الثلاثاء الماضي، رفض حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية لمذكرة التفاهم والعمل المشترك التي تقول إثيوبيا إنها أبرمتها مع إدارة الأقاليم الشمالية من الصومال والمعروفة بـ "أرض الصومال".

وفي الأول من يناير الجاري وقع كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفاقية مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مذكرة تفاهم تشرّع لإثيوبيا حق الوصول إلى البحر.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية احترام وحدة الأراضي الصومال وسيادتها وفقا لدستورها ومواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا أمر أساسي للسلام والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي برمتها.