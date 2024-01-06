"في محاولة لاغتياله".. غارة إسرائيلية تستهدف قياديًا بحزب الله جنوبي لبنان

مصراوي

قالت مصادر لبنانية في تصريحات تلفزيونية لقناة "سكاي نيوز عربية" مساء اليوم السبت، إن الغارة الإسرائيلية التي وقعت في قضاء الزهراني بجنوب لبنان حاولت استهداف قيادي في حزب الله.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالقصف المدفعي منطقة رأس الظهر في الحي الغربي ومنطقة وادي البير في بلدة ميس الجبل.

كذلك أشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الاحتلال استهدف بـ 3 غارات معادية المنطقة الواقعة ما بين القليلة والمعلية، إضافة إلى استهداف منطقة بين بلدتي كوثرية السياد والشرقية في قضاء صيدا جنوبي البلاد.

وأوضحت أن العدو الإسرائيلي استهدف بالمدفعية أطراف بلدة حولا بمنطقة الرويسة كما استهدف وسط بلدة عيتا الشعب بغارة جوية.