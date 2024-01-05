رويترز عن مصادر أمريكية: داعش أفغانستان وراء تفجير كرمان الإيرانية



مصراوي

قالت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في أفغانستان هو من نفذ تفجيرين مزدوجين في إيران، وتسبب في مقتل أكثر من 100 شخص".

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، احتجاز قوات الأمن 11 شخصا للاشتباه في صلتهم بتفجير كرمان وتصادر متفجرات.

ووقع الانفجاران الأربعاء الماضي، في الذكرى الرابعة لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قرب مرقده بمسقط رأسه في مدينة كرمان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا".

وكان عدد كبير من الأشخاص يشاركون في مراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني بمسقط رأسه عندما وقع الانفجاران.

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، تسجيل" 103 شهداء" في انفجارين بمحافظة كرمان، ونقل 141 جریحًا إلى المراكز الطبية من قبل خدمات الطوارئ، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى والجرحى، وفق ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.