إعلام عبري: إلقاء عبوة ناسفة على السفارة الإسرائيلية في السويد

مصراوي

أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأربعاء، نقلا عن الشرطة السويدية، أن السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية ستوكهولم تعرضت لإلقاء قنبلة يدوية متفجرة.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أنه تم العثور على جسم مشبوه في باحة السفارة وأن جميع المبعوثين الإسرائيليين موجودون في غرفة آمنة، وتم تفعيل إجراء الطوارئ في السفارة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه تم استدعاء الشرطة السويدية إلى مكان الحادث وقاموا بإبطال مفعول القنبلة اليدوية.

وقال سفير إسرائيل لدى السويد زيف نيبو كولمان: "تعرضنا اليوم لمحاولة هجوم ضد السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم وموظفيها. نشكر السلطات السويدية على ردها السريع. نحن لسنا خائفين".