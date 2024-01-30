"مصير هند المجهول".. حكاية طفلة عالقة وسط جثامين أسرتها التي استهدفها الاحتلال بغزة



مصراوي

في ظل الجرائم المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي لم يفرق فيها بين مقاومين ومدنيين عزل، وحتى الشيوخ والأطفال لم ينجو من تلك الانتهاكات، والتي باتت أمرا اعتياديّا تحدث كل ساعة، آخر تلك الجرائم ما يحدث حاليا مع الطفلة الفلسطينية هند رجب صاحبة الـ6 أعوام.

هند التي أصبحت حديث الجميع منذ أمس، والتي لا يعرف مصيرها حتى اللحظة، ما إذا كانت على قيد الحياة تنتظر النجاة أم أنّها انضمت إلى الشهداء من عائلتها الذين اغتالتهم رصاصات الاحتلال داخل سيارتهم المدنية، أثناء محاولتهم الخروج من مدينة غزة نحو منطقة آمنة.

لا تزال الطفلة الصغيرة عالقة في سيارة أطلقت عليها قوات الاحتلال النار وقتلت ستة من أفراد عائلة عم والدة هند، بمن فيهم الأب والأم وأطفالهم الأربعة أيضًا، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، فحسب بيان صدر عن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء، أن الطفلة ليان حمادة صاحبة الـ15 عامًا وهي إحدى أقارب هند طلبت استغاثة الهلال الأحمر أمس، لكن الاتصال انقطع بالطفلة.

"بيطخوا علينا الدبابات جنبي" الطفلة ليان حمادة في اتصالها بالهلال الأحمر الفلسطيني أمس، طالبة النجدة قالت أن دبابات الاحتلال تستهدفها وتطلق النار عليها، وانقطع الاتصال فيما بعد في ظل أصوات رصاص ما يبدوا وفقا للهلال الأحمر أن الطفلة ليان هي الأخرى استشهدت مع عائلتها، ولم يتبقى بالسيارة سوى هند.

هنا؛ انقطع الاتصال..

هذه أخر كلمات الطفلة ليان حمادة 15 عام قبل إعدامها بدم بارد من قبل الجيش الصهيوني النازي الذي حاصرها في سيارة عائلتها..



ليان وأسرتها استشهدوا، وبقي لها أختها هند.#لا_تعتادوا_العدوان_مستمر pic.twitter.com/WHGq9UstHu — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) January 30, 2024

الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد على أنّ فريقه حصل على إذن بالسماح والدخول إلى المنطقة التي تتواجد بها سيارة عائلة هند، والتي هي بالقرب من محطة فارس للبترول في منطقة تل الهوى، لكن الاتصال انقطع بالفريق الذي ذهب للنجدة، ويؤكد الهلال الأحمر أنه حتى اللحظة لا يعلم إذا كان الفريق وصل للطفلة أم لا.

وفي بيان صدر عنها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مصير المسعفين الذين توجهوا أمس الإثنين، لإنقاذ الطفلة هند (6 أعوام) المحاصرة داخل مركبة في مدينة غزة، ما يزال مجهولا. مركدة أنها فقدت الاتصال بالمسعفين ولا تعرف ما إذا كانوا نجحوا في مهمتهم ام لا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت أمس الإثنين، الطفلة هند داخل مركبة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة بعد أن استهدفت عائلتها.

وأشارت الجمعية، إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها ما أسفر عن استشهاد كل من فيها "6 أفراد"، وبقيت هند محاصرة داخلها.

وأكد الهلال الأحمر أنه منذ 18 ساعة، لا أنباء عن الطاقم الذي ذهب لإنقاذ الطفلة هند.